БАКУ /Trend/ - Билеты на Гран При Азербайджана Формула 1 приобрели в 57 странах, сказал во вторник глава коммерческого отдела Операционной компании Бакинского городского кольца Бюлент Озердим.

Глава коммерческого отдела отметил, что количество стран приобретших билеты увеличилось по сравнению с прошлым годом, что очень радует. «По сравнению с прошлым годом билеты продаются быстрее. На некоторые трибуны билеты проданы полностью, а на ряде других осталось очень мало не реализованных билетов», - подчеркнул Озердим.

С 22 по 25 июня 2017 года в Баку на городской трассе Baku City Circuit состоится Гран-при Азербайджана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)