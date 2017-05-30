UNEC расширяет интеграцию в Европейское образовательное пространство (ФОТО)

29 мая в городе Вильнюсе Литвы между UNEC и престижным высшим учебным заведением Европы университетом Моколосом Ромерисом на уровне магистратуры было подписано соглашение о двойном дипломе. Соглашение дает магистрам UNEC возможность на получение диплома университета Миколоса Ромериса. Это является 4-ым университетом-членом Европейского союза, с которым UNEC подписал соглашение о двойном дипломе.

Магистры, принятые в программу с сентября текущего года, первый семестр завершат в UNEC, а второй в университете Миколоса Ромериса. Следующие 3-й и 4-й курсы будут продолжать учебу вновь в UNEC.

Программа двойного диплома даст возможность магистрам UNEC наряду с профессорами UNEC выполнить научно-исследовательские работы с профессорами университета Миколоса Ромериса. Так, магистрам, защитившим магистерскую диссертацию под руководством профессоров обоих университетов, будут представлены дипломы и UNEC, и университета Миколоаса Ромериса.

Во время визита между ректором UNEC, профессором Адалатом Мурадовым и ректором университета Миколоса Ромериса, профессором Агирдасом Монкевичиусом были обсуждены вопросы по всем спектрам двусторонних отношений. Каждый из ректоров выразил удовлетворение по поводу еще большего развития отношений по восходящей линии, реализуемой программе обмена студентами и преподавателями. Арлгирдас Монкевичиус отметил об успешном обучении студентов UNEC, особо подчеркнул активное участие их в социальной жизни университета.

Также был согласован вопрос об оказании поддержки обоими университетами избранным для программы студентам в вопросах визы и миграции для визита в страны, определении места жительства и банковских операциях.

Следует отметить, что UNEC, имеющий достаточный опыт в этой сфере, в последние 3 года представил возможность студентам для получения дипломов Лондонской школы экономики/Лондонского университета, французского университета Монпелье, в то же время швейцарского Университета бизнеса и международного исследования UBİS.

Об UNEC:

UNEC является брендом Азербайджанского государственного экономического университета. 21 января 2016 года Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патенту зарегистрирован и запатентован бренд UNEC.