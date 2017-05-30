Завтра в Баку будет до 28 градусов тепла

30 мая 2017 12:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в среду ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили Trend во вторник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Местами прогнозируется слабый туман, к вечеру облачность возрастет. Северо-восточный ветер днем перейдет в порывистый северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-17, днем - 24-29, в Баку ночью – 15-17, днем - 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 760 до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85, днем - 50-60 процентов.

В районах Азербайджана утром местами туман. Днем, начиная с некоторых северных и западных районов, ожидаются грозовые дожди, местами ливневые, возможен град. Западный ветер местами будет сильным.

Ночью - 14-19, днем - 27-32, в горах ночью - 6-11, днем - 15-20 градусов тепла.

Завтра со второй половины дня, начиная с северных и западных районов, погода на территории Азербайджана будет нестабильной, возможны грозы, кратковременные дожди, местами ливневые, град. Сильный западный ветер. В реках возможен подъем уровня воды. Нестабильная погода сохранится до вечера субботы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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