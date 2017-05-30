Минтуризма Азербайджана рекомендует гражданам заключать договора с туркомпаниями

30 мая 2017 14:14 (UTC+04:00)

БАКУ/ Trend/ - Граждане, отправляющиеся в путешествие, должны требовать у туркомпаний ваучеры и договора, говорится в сообщении отдела информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма, распространенном во вторник

Как говорится в сообщении ведомства, в связи с началом летнего сезона наблюдается рост туристических поездок граждан Азербайджана за пределы и внутри страны.

В этой связи, при организации путешествий с туркомпаниями, необходимо требовать туристический ваучер и заключать контракт с компанией, в соответствии с требованиями статьи 9.1 закона «О туризме».

В случае возникновения проблем в связи с деятельностью туркомпаний, или объектов размещения, граждане могут обратиться в минкультуры по телефону 147 или на электронный адрес: muraciet@mct.gov.az.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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