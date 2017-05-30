В Азербайджане будет ужесточено наказание судей за несправедливое решение

30 мая 2017 15:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане планируется ужесточить наказание судей, вынесших несправедливое решение, в связи с чем в Уголовный кодекс предлагается внести изменения.

Согласно предлагаемым изменениям, за умышленное принятие несправедливого решения, приговора судьи будут оштрафованы на сумму от 5000 до 8000 манатов или наказаны в виде лишения свободы на срок до трех лет.

По действующему законодательству сумма штрафа составляет от 500 до 1000 манатов, таким образом она будет увеличена в 10 раз.

Проект изменений в УК будет обсуждаться на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) 31 мая.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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