Азербайджанский Kapital Bank провел ряд мероприятий для детей

30 мая 2017 15:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В канун 1 июня – Международного дня защиты детей, Kapital Bank осуществил социальный проект под названием «Путешествие в страну сказок» («Nağıllara səyahət)».

Как говорится в сообщении банка, распространенном во вторник, в рамках проекта в ряде городов страны были бесплатно показаны театральные спектакли для детей. Видеоролик, подготовленный во время мероприятий, и фотоотчет опубликованы на официальной странице банка на Facebook - www.facebook.com/kapitalbank.

«Kapital Bank традиционно каждый год отмечает Международный день защиты детей. И в этом году в рамках праздничных мероприятий около 4000 детишек бесплатно посетили театральные представления в различных городах республики. Дети с удовольствием принимали участие в интересных конкурсах и получали подарки. Kapital Bank выражает признательность министерству образования и радио ASAN за поддержку в проведении мероприятий», - отметила директор департамента маркетинга Kapital Bank Гюнель Фарзалиева.

В рамках акции в Шекинском Государственном драматическом театре для детей был продемонстрирован спектакль «Калила и Димна», в Государственном драматическом театре в Гяндже спектакль «Тык-тык ханум», в Лянкяранском Государственном драматическом театре «День рождения Джейрана», а в Государственном кукольном театре имени Абдулла Шаига спектакль «Тык-тык ханум».

Kapital Bank оказывает услуги населению в 91 филиале и пяти отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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