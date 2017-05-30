В UNEC осуществлен перевод книги лауреата Нобелевской премии (ФОТО)

30 мая 2017 15:33 (UTC+04:00)

В UNEC осуществлен перевод на азербайджанский язык книги известного ученого-экономиста, лауреата Нобелевской премии по экономике Фридриха фон Хайека «Денационализация денег: уточненный аргумент. Теория параллельных валют и анализ опыта».

Научный редактор перевода ректор UNEC, профессор Адалат Мурадов. Книга переведена на английский язык директором Международной экономической школы д.ф.э. Анаром Рзаевым.

В книге отмечаются аналитические данные сущности и контроля денег, глубокие исследовательские результаты и заключения. Профессор Ф.А.Хайек в своем произведении обращая внимание на монополию правительства над денежным обращением, отмечает, что однозначно необходимо создание свободы денежной эмиссии, которая как другие товары должна быть оснащена среди эмитетов путем конкуренции. Результаты, основованные на проведенные профессором Хайеком исследования, свидетельствуют о том, что ликвидация денежной монополии правительства эффективное средство предотвращения инфляции и дефляции, преследующих весь мир в последние 60 лет. Это средство также является действенным выходом против волны депрессии и безработицы, представленных как тяжелое бремя капитализма.

В книге большое место отводится широкому анализу источников правительственных льгот в денежном обращении, свободной денежной торговле, закону “Qreşem”, параллельным валютам, государственным финансам, конкурентной валюте и спросу, свободной банковской деятельности и другим таким значимым направлениям.

Перевод научно доказанной, богатой ценными мыслями книги осуществлен на основе заключенного 7 июня 2016 года соглашения между UNEC и Институтом экономических отношений (İnstitute of Economic Affairs) Великобритании.

Об UNEC:

UNEC является брендом Азербайджанского государственного экономического университета. 21 января 2016 года Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патенту зарегистрирован и запатентован бренд UNEC.

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