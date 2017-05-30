В регионах Азербайджана продолжается работа по развитию туриндустрии

30 мая 2017 16:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут продолжены реформы по организации работы региональных управлений министерства культуры и туризма.

Об этом министр Абульфас Гараев сказал, выступая на совещании, посвященном работе региональных управлений, говорится в сообщении министерства, распространенном во вторник.

Министр сказал, что в регионах продолжаются мероприятия по развитию туристической индустрии, созданию туристических кластеров. «Региональные управления должны увеличить число концертов и выставок, организуемых на местах, на открытом воздухе, в туристических объектах», - сказал глава ведомства.

Гараев добавил, что региональные управления культуры и туризма должны активно участвовать в пропаганде гостям культурных, исторических ценностей и туристических возможностей страны.

По его словам, в этой работе должны активнее участвовать культурные учреждения, танцевальные и музыкальные коллективы регионов.

На совещании также были даны поручения по подготовке к туристическому сезону, созданию новых туристических маршрутов.

Подчеркнув, что для организации работы региональных управлений реформы будут продолжены, министр отметил, что в центре внимания продолжают оставаться вопросы устранения существующих проблем, проведения работ по документированию, рассмотрению и своевременному решению обращений.

По словам министра, в регионах необходимо придавать значение вопросам развития связей между культурными учреждениями, обмену культурными коллективами соседних регионов, оценке труда работающих в коллективах.

В заключение министр еще раз подчеркнул важность организации культурных и туристических услуг на местах на уровне современных требований.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Новости по теме
В Азербайджане могут изменить порядок возврата НДС на шопинг-фестивалях
Бизнес 24 мая 12:13
Минкультуры Азербайджана огласило доходы от I Бакинского шопинг-фестиваля
Бизнес 24 мая 11:30
Первый Бакинский шопинг-фестиваль способствовал росту туристов в Азербайджане
Бизнес 24 мая 11:30
Абульфас Гараев встретился с молодыми кинематографистами (ФОТО)
Культура 19 мая 11:09
Представители Армении не готовы к диалогу - Абульфас Гараев
Нагорно-карабахский конфликт 4 мая 18:34
Растет число соорганизаторов IV Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку - министр
Общество 4 мая 18:26
Больше всего туристов в Азербайджан стабильно приезжает из 15 стран - министр
Общество 2 мая 15:51
Абульфас Гараев: В дни проведения Игр для туристов будут организованы экскурсии, будет временно продлен режим работы музеев и галерей
Политика 22 апреля 03:08
В Азербайджане планируется открыть 11 частных и десять общественных пляжей - минкультуры
Общество 21 апреля 14:40
Для гостей Исламиады в Баку подготовлены специальные культурные программы - министр
Общество 18 апреля 18:21
Азербайджан и США отметили юбилей джазовым концертом (ФОТО)
Культура 13 апреля 17:15
Министр культуры Азербайджана прокомментировал ценовую политику местных отелей (эксклюзив)
Общество 11 апреля 12:16
За последние три месяца Азербайджан посетило более полумиллиона туристов
Общество 6 апреля 19:15
В Фестивале Новруза в Баку ежедневно принимали участие десятки тысяч человек
Общество 29 марта 17:12
На шопинг-фестивале граждане Азербайджана смогут воспользоваться системой tax free
Бизнес 16 марта 14:33
Азербайджан будет участвовать в международной туристической выставке в Берлине
Общество 6 марта 18:55
Азербайджан направил письмо протеста организаторам туристической выставки в Мадриде
Политика 19 января 18:11
Азербайджан и Узбекистан могут открыть чартерные рейсы
Политика 19 января 13:50