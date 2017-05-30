В регионах Азербайджана продолжается работа по развитию туриндустрии

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут продолжены реформы по организации работы региональных управлений министерства культуры и туризма.

Об этом министр Абульфас Гараев сказал, выступая на совещании, посвященном работе региональных управлений, говорится в сообщении министерства, распространенном во вторник.

Министр сказал, что в регионах продолжаются мероприятия по развитию туристической индустрии, созданию туристических кластеров. «Региональные управления должны увеличить число концертов и выставок, организуемых на местах, на открытом воздухе, в туристических объектах», - сказал глава ведомства.

Гараев добавил, что региональные управления культуры и туризма должны активно участвовать в пропаганде гостям культурных, исторических ценностей и туристических возможностей страны.

По его словам, в этой работе должны активнее участвовать культурные учреждения, танцевальные и музыкальные коллективы регионов.

На совещании также были даны поручения по подготовке к туристическому сезону, созданию новых туристических маршрутов.

Подчеркнув, что для организации работы региональных управлений реформы будут продолжены, министр отметил, что в центре внимания продолжают оставаться вопросы устранения существующих проблем, проведения работ по документированию, рассмотрению и своевременному решению обращений.

По словам министра, в регионах необходимо придавать значение вопросам развития связей между культурными учреждениями, обмену культурными коллективами соседних регионов, оценке труда работающих в коллективах.

В заключение министр еще раз подчеркнул важность организации культурных и туристических услуг на местах на уровне современных требований.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)