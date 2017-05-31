Бакинская Высшая Школа Нефти создает возможности для учебы и карьеры – абитуриент (ФОТО)

31 мая 2017 11:03 (UTC+04:00)

Эльмиру Ахмедову 16 лет. Родился в г. Екатеринбурге (Россия). В шесть лет Эльмир пошел в первый класс средней школы N35 г. Губы. Затем его семья переехала в Баку, и он продолжил свое образование в лицее имени Академика Зарифы Алиевой. В школьные годы Эльмир активно участвовал в различных олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях. В 2014 году он получил бронзовую медаль на международной олимпиаде проектов INEPO. Затем была Олимпиада по физике, в которой он дошел до самого финала. Набрав во время нынешних вступительных экзаменов 700 баллов, Эльмир выбрал Бакинскую Высшую Школу Нефти (БВШН) для учебы по специальности «Инженер по автоматизации процессов».

– Как тебе удалось добиться того, что ты набрал 700 баллов? Как ты думаешь, для этого нужен особый талант, или везение тоже играет роль?

– Я не считаю свою победу случайностью. Случай или шанс выпадает в лотерее, а 700 баллов, которые я заработал – это результат моего образования, труда и логики. Вступительные экзамены нужны не только для того, чтобы набрать необходимое количество баллов, это своего рода самовыражение. Я бы не назвал это проявлением таланта; скорее главную роль здесь играет воля человека. А еще важны накопленные за все годы учебы в школе знания, а не ускоренная подготовка в течение нескольких месяцев.

– Как прошли экзамены? Какие впечатления остались у тебя в памяти о времени до и после экзаменов?

– Я верил, что вступительные экзамены проводятся объективно, и потому не переживал за ход экзаменов. Хотя все-таки волновался. Теперь я понимаю, что волновался не из-за страха неправильно ответить на вопросы, а потому, что чувствовал большую ответственность. Знаете, я даже не заметил, как пролетели три экзаменационных часа. Я был погружен в работу и вдруг обнаружил, что отвечаю уже на 125-й вопрос теста. Был уверен, что покажу высокий результат, но официальных итогов ждал с большим нетерпением.

– Почему ты выбрал именно БВШН, именно эту специальность? Какие цели ставишь перед собой, сделав этот выбор?

– Думаю, во времена технического прогресса нет необходимости объяснять о перспективности специальности инженера по автоматизации процессов. Я всегда хотел принимать участие в развитии экономики своей страны. Почему я выбрал именно БВШН? Потому что Бакинская Высшая Школа Нефти выгодно отличается от остальных вузов тем, что создает очень хорошие возможности для получения высшего образования и успешной карьеры в дальнейшем.

– Какая твоя самая большая мечта?

– Честно говоря, мне трудно ответить. Мне кажется, что человек сам по себе очень разносторонен и он может мечтать о разном и стремиться ко многому… А мечты остаются мечтами до тех пор, пока они не претворяются в жизнь. Мои цели безграничны, а значит, и мои мечты им под стать.

– Кем ты видишь себя в будущем? Какие у тебя планы на будущее?

– В будущем я хочу видеть себя грамотным и высококлассным специалистом. В моих планах – повышение уровня своих знаний и приобщение к опыту зарубежных стран.

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