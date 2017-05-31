Завтра в Баку ожидается переменная облачность

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в четверг ожидается переменная облачность, ночью и утром пойдут кратковременные дожди, сообщили Trend в среду в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Северо-восточный ветер днем перейдет в порывистый северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-18, днем - 20-25, в Баку ночью – 16-18, днем - 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 754 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-90, днем - 55-65 процентов.

В районах Азербайджана утром местами туман. Днем, начиная с некоторых северных и западных районов, ожидаются грозовые дожди, местами ливневые, возможен град. Западный ветер местами будет сильным.

Ночью - 14-19, днем - 23-28, в горах ночью - 5-10, днем – 13-18 градусов тепла.