Июнь в Азербайджане будет жарким

31 мая 2017 14:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В июне среднемесячная температура воздуха в Азербайджане будет несколько превышать климатическую норму, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в среду.

Объем месячных осадков будет близок к климатической норме, местами – несколько превышать ее.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура ожидается в пределах 23-26 градусов тепла (ночью 17-22, днем 24 – 29 тепла, в отдельные дни до 33 градусов тепла), что близко и несколько выше климатической нормы.

Объем месячных осадков будет близким к климатической норме, местами – превышать ее (норма 9-12 мм).

(Текст: Кямаля Сеидова)

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