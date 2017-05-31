Впервые в Азербайджане издана «Антология турецкой литературы»

31 мая 2017 13:05 (UTC+04:00)

Новым изданием Центра перевода при Кабинете Министров Азербайджана стала «Антология турецкой литературы» (проза).

Книга, отражающая картину турецкой литературы XIX-XXI вв., впервые представлена азербайджанскому читателю в виде сборника. В Антологию вошли произведения свыше 50 известных турецких литераторов.

Антология переведена на азербайджанский язык Гамар Алхановой, Кямалей Алекперовой и Сананом Наги. Автор предисловия – Этимад Башкечид, редакторы – Яшар Алиев и Салам Сарван.

5 июня состоится обширная презентация книги в Центре турецкой культуры им. Юнуса Эмре.

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