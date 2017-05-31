Завтра аттракционы на бакинском бульваре будут бесплатными

31 мая 2017 16:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с Международным днем защиты детей, который отмечается 1 июня, завтра в Приморском национальном парке в Баку услуги аттракционов, прогулочных поездов и морские прогулки будут бесплатными.

В ходе акции, проводимой при поддержке Фонда Гейдара Алиева Управлением Приморского бульвара, дети в возрасте до 16 лет с 10:00 до 15:00 смогут бесплатно воспользоваться аттракционами на бульваре. В рамках акции бесплатными будут услуги трех прогулочных поездов, двух автодромов, двух карнавалов, детского павильона, аттракционов «Дом страха», «Пират», «Мир чудес», «Башня свободного падения», морские прогулки на катерах «Шафаг» и «Мирвари».

Для организации этой акции на высоком уровне Управление Приморского бульвара будет работать в усиленном режиме.

(Текст: Талех Агавердиев)

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