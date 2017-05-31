На одной из дорожных развязок в Баку отрегулировано движение транспорта (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Бактрансагентство (БТА) принимает необходимые меры по устранению хаотичного движения транспортных средств, пассажирских автобусов и такси на круге у ст. метро «Мемар Аджеми» в Насиминском районе Баку - на пересечении улиц Джавадхана и Гусейнбалы Алиева, говорится в сообщении БТА, распространенном в среду.

Здесь установлены соответствующие знаки и обновлены линии автобусных остановок, а также определено новое место для стоянки такси.

Наряду с инфраструктурными мероприятиями сотрудники агентства усилили контроль на данной территории.

(Текст: Кямаля Сеидова)