В Азербайджане на пробный экзамен не явились 880 абитуриентов

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) огласил результаты пробного экзамена, проведенного 27 мая, говорится в сообщении центра, распространенном в среду.

Абитуриенты могут ознакомиться с результатами экзамена и графическим изображением карты ответов на сайте ГЭЦ, или отправив номер работы на мобильный телефон 7727.

Из прошедших регистрацию для участия в пробном экзамене 24 548 абитуриентов 880 человек на экзамен не явились.

У пяти абитуриентов результаты экзамена были ликвидированы из-за действий, противоречащих правилам проведения экзамена.

Продолжается запись на очередной пробный экзамен, который пройдет 11 июня.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)