Цена барреля нефти марки Brent превысила $54

Стоимость нефти в понедельник продолжает увеличиваться, цена нефти марки Brent впервые с 18 апреля поднялась выше отметки в 54 доллара за баррель, передает РИА Новости.

Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,86%, до 54,07 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,93% — до 50,80 доллара за баррель.

Как отмечает Reuters, повышение цен на нефть обусловлено ожидания от встречи представителей ОПЕК и РФ, которая состоится 25 мая. Агентство добавляет, что в ходе переговоров стороны могут достичь соглашения о сокращении добычи нефти до 1,8 миллиона баррелей в сутки до марта 2018 года.