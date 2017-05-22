Цена барреля нефти марки Brent превысила $54

22 мая 2017 08:23 (UTC+04:00)

Стоимость нефти в понедельник продолжает увеличиваться, цена нефти марки Brent впервые с 18 апреля поднялась выше отметки в 54 доллара за баррель, передает РИА Новости.

Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,86%, до 54,07 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,93% — до 50,80 доллара за баррель.

Как отмечает Reuters, повышение цен на нефть обусловлено ожидания от встречи представителей ОПЕК и РФ, которая состоится 25 мая. Агентство добавляет, что в ходе переговоров стороны могут достичь соглашения о сокращении добычи нефти до 1,8 миллиона баррелей в сутки до марта 2018 года.

Новости по теме
Нефтепроизводители договорятся об ограничении добычи - эксперт
Точка зрения 17 мая 15:52
Нефть дешевеет
Энергетика 17 мая 09:03
Цена барреля нефти марки Brent превысила $52
Энергетика 15 мая 11:47
Цена на нефть марки Brent превысила отметку $50 за баррель
Энергетика 10 мая 19:40
Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%
Энергетика 4 мая 22:22
Цена нефти марки Brent упала ниже $49 за баррель
Энергетика 4 мая 19:47
Цены на нефть снижаются на фоне данных по запасам в США
В мире 4 мая 15:54
Нефтепроизводители заинтересованы в продлении соглашения по сокращению добычи - аналитик
Точка зрения 4 мая 13:23
Мировые цены на нефть растут
Энергетика 4 мая 03:41
МВФ назвал "безубыточную" для Азербайджана цену на нефть
Энергетика 3 мая 13:57
Безубыточная цена на нефть для Казахстана превышает нынешний уровень - МВФ
Энергетика 2 мая 15:54
Какие факторы повлияют на нефтяные цены?
Энергетика 21 апреля 17:10
Цена барреля нефти марки Brent упала ниже $54
Энергетика 19 апреля 21:22
Saxo Bank понизил прогноз по ценам на нефть
Энергетика 6 апреля 16:59
Цена на нефть марки Brent превысила отметку в $55 за баррель
Энергетика 5 апреля 18:58
Argus рассказало о ценах на нефть в ближайшие пять лет
Энергетика 4 апреля 22:50
Цена барреля нефти марки Brent превысила $54 впервые с марта 2017 года
Энергетика 4 апреля 20:18
Цена барреля нефти марки Brent превысила $53 впервые с 9 марта
Энергетика 30 марта 19:34