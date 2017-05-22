СМИД ОЧЭС согласовал проект итоговой декларации

Участники встречи представителей МИД стран Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) согласовали проект декларации, которая будет принята на саммите этой организации в Стамбуле. Об этом сообщили в МИД РФ, передает ТАСС.

"Согласован проект итоговой декларации, которую должны рассмотреть и принять главы государств и правительств стран-участниц ОЧЭС, - отметили в дипведомстве. - Документ посвящен перспективам наращивания многостороннего экономического сотрудничества между странами Причерноморья, повышению практической отдачи от деятельности Организации, ее дальнейшим приоритетам".

Накануне в Стамбуле прошло специальное заседание Совета министров иностранных дел ОЧЭС, на котором Россию представил замглавы МИД РФ Василий Небензя. Сегодня состоится встреча глав государств и правительств стран- членов ОЧЭС, по итогам которой будет принята декларация. Россию на саммите ОЧЭС представит премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

ОЧЭС - региональная экономическая структура, которая объединяет 12 стран: Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Молдавию, Россию, Румынию, Сербию, Турцию и Украину. Ряд стран и международных структур имеют статус наблюдателя при ОЧЭС. В ее рамках действуют органы, связанные с ОЧЭС - Черноморский банк торговли и развития, Международный центр Черноморских исследований, Парламентская ассамблея ЧЭС. Функционируют порядка 20 рабочих групп по основным направлениям сотрудничества, в том числе по транспорту, энергетике, науке и технологиям, экологии, связи, сельскому хозяйству, образованию, чрезвычайным ситуациям, борьбе с оргпреступностью.