Россельхознадзор пресек ввоз почти 40 тонн зараженного картофеля из Азербайджана

30 мая 2017 09:43 (UTC+04:00)

Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям выявило карантинный объект на картофеле, поступившем в столичный регион из Азербайджана. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора, опубликованном на его сайте .

«Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ООО «Фуд Логистик», при досмотре картофеля свежего продовольственного, поступившего в двух автотранспортных средствах из Республики Азербайджан общим весом 39,55 тонн, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект - Золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.)», - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, наличие цист с жизнеспособными яйцами и личинками подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений».

«По решению собственника данной подкарантинной продукции зараженный картофель будет уничтожен в присутствии представителя управления», - добавили в ведомстве.

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