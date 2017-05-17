В азербайджанском Accesbank новые назначения

17 мая 2017 14:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Анар Гасанов назначен первым заместителем председателя правления, главным операционным администратором AccessBank, сообщает в среду банк.

Гасанов ранее занимал должность заместителя председателя правления в банке.

Кроме того, в банк назначены еще четыре исполнительных директора: Эльшан Пирмалыев - исполнительный директор по рознице и работе с бизнес-клиентами, Сабина Гурбанова - исполнительный директор по цифровому банкингу и удаленным услугам, Айнур Сулейманлы - исполнительный директор по человеческим ресурсам, администрации и безопасности, Низами Гадиров - исполнительный директор по управлению рисками и исследованиям.

В настоящее время в банке шесть исполнительных директоров .

AccessBank основан в 2002 году такими организациями, как ЧБТР, ЕБРР, МФК, KfW, немецкая консультационная компания LFS Financial Systems (LFS) и AccessHolding. AccessBank, являющийся одним из ведущих банков Азербайджана, предоставляет полный спектр банковских услуг.

(Автор: Азад Гасанли)

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