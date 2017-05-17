В Азербайджане будут построены заводы по производству и переработке семян - министр (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В будущем в Азербайджане планируется строительство заводов по производству и переработке семян, сказал в среду журналистам министр сельского хозяйства Гейдар Асадов.

"В этом году развитие производства семян является основной целью, стоящей перед сельскохозяйственным сектором Азербайджана, - сказал министр. - Для достижения этой цели, уже проводится необходимая работа. Мы уже начали строительство крупных предприятий, специализирующихся на производстве семян картофеля и овощных культур. Думаю, что к концу года эти предприятия будут сданы в эксплуатацию. Кроме того, мы начали строительство пунктов приема семян при наших исследовательских институтах в ряде регионов Азербайджана. Некоторые из них уже также готовы".

На первое апреля 2017 года было засеяно 27,1 тысячи гектаров картофеля, 23 тысячи гектаров овощей.

В январе-марте 2017 года объем производства сельскохозяйственной продукции в Азербайджане в фактических ценах составил 744 миллиона манатов по сравнению с 643,6 миллиона манатов в январе-марте 2016 года (рост на 3,5 процента). При этом объем производства в сфере растениеводства составил 17,4 миллиона манатов, что на 24,6 процента больше, чем в январе-марте 2016 года.

(Автор: Анвар Мамедов)