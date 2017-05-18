В Баку состоялся четвертый CEO Lunch (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Caspian European Club и Caspian American Club в среду провели в Баку четвертый CEO Lunch, говорится в сообщении издания.

"CEO Lunch – является одним из ключевых инструментов “networking”, и проводится с целью создания возможностей для обще­ния руководителей компаний в неформальной обстановке и налаживания новых контактов. Caspian European Club и Caspian American Club проводят CEO Lunch c участием топ-менеджеров компаний CEIBC каждую третью среду месяца в Баку", - заявил первый замести­тель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев.

Выступая на мероприятии, Тельман Алиев отметил, что с сентября в Грузии начнет функционировать компания Caspian Energy Georgia, которая будет заниматься организацией бизнес-форумов, CEO Lunch, тренингов, семинаров, круглых столов, ежегодного Caspian Energy Forum и церемонией вручения национальных и международных премий в Тбилиси и Батуми.

Тельман Алиев рассказал о том, что Caspian Energy выставляет на продажу долевое участие во вновь создаваемых и возобнов­ляющих свою деятельность зарубежных офисах.

В рамках CEO Lunch, который состоялся сегодня в отеле Hyatt Regency Baku, каждый член Правления Caspi­an European Club и Caspian American Club рассказал о планах Клуба и предложениях по его дальнейшему развитию. Также руководите­ли компаний рассказали коротко о своей деятельности.

Компаниям, вступившим и продолжившим свое участие в Caspian European Club и Caspian American Club были вручены серти­фикаты.

Caspian Energy, Caspian Energy Forum, Caspian Energy Award, Caspian Energy Club, Caspi­an European Club, Caspian Business Club, Caspian American Club, Caspian American Forum, CEO, CEO Lunch, Brand Award, и многие дру­гие являются зарегистрированными торговыми марками и принадлежат Caspian Energy International Media Group.