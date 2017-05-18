Оглашен средневзвешенный курс азербайджанского маната к доллару на пятницу

БАКУ /Trend/ - По итогам валютного аукциона Центрального банка Азербайджана (ЦБА), проведенного в четверг при участии Госнефтефонда страны, средневзвешенный курс маната к доллару был сформирован на уровне 1,7023 AZN/USD, сообщает ЦБА.
Согласно новому механизму, официальный курс маната на следующий день определяется на основе средневзвешенного курса по сделкам, заключенным с коммерческими банками на межбанковском валютном рынке и аукционах.
Аукционы проводятся дважды в неделю в формате односторонней продажи валюты.
(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Натаван Эфендиева)