Финрегулятор Азербайджана оценит уровень оцифрованности банков

БАКУ /Trend/ - Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана проведет диагностику уровня оцифрованности коммерческих банков страны, сказал в пятницу старший аналитик департамента контроля над платежными системами Палаты Ильгар Хидаятов, во время форума по риск-менеджменту в Баку.

По словам старшего аналитика, для этого Палата надзора намерена создать специальную рабочую группу.

"Будет проверена готовность банков к процессу оцифровывания, а также изучен мировой опыт в этой сфере. По итогам диагностики будут внесены изменения в правила безопасности информационных систем в банках, а также в другие нормативные документы", - сказал Хидаятов.

Новость обновляется