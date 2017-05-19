Финрегулятор Азербайджана оценит уровень оцифрованности банков

19 мая 2017 10:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана проведет диагностику уровня оцифрованности коммерческих банков страны, сказал в пятницу старший аналитик департамента контроля над платежными системами Палаты Ильгар Хидаятов, во время форума по риск-менеджменту в Баку.

По словам старшего аналитика, для этого Палата надзора намерена создать специальную рабочую группу.

"Будет проверена готовность банков к процессу оцифровывания, а также изучен мировой опыт в этой сфере. По итогам диагностики будут внесены изменения в правила безопасности информационных систем в банках, а также в другие нормативные документы", - сказал Хидаятов.

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