Азербайджанская СК AtaInsurance огласила планы по расширению географии деятельности

БАКУ /Trend/ - С целью стать еще ближе к своим клиентам и оказания им услуг на высоком уровне ОАО AtaInsurance открыло в городе Сумгайыт (по адресу пр. Гейдара Алиева, квартал 16) новый филиал.

Как отметил директор Департамента страховых услуг и член Совета правления AtaInsurance Гошгар Гасанов, слова которого приводятся в сообщении, согласно стратегическому плану компании на 2013-2018 годы, в регионах началось расширение филиалов, представительств, офисов по продажам и сети агентов. В результате 7 филиалов, 6 представительств, 344 офиса по продажам и 55 лицензированных страховых посредников оказывают услуги клиентам компании.

"Согласно своей стратегической линии развития, до конца 2018 года компания будет продолжать свое расширение в регионах, включая город Баку. Начиная с мая, будут открыты 11 новых филиалов и представительств. До конца 2017 года число филиалов и представительств достигнет 24, а количество лицензированных страховых посредников планируется довести до 100 человек", - сказал Гасанов.

Как результат подобной деятельности, по его словам, компания наряду с достижением положительной динамики по количеству и качеству организации и осуществления продаж продуктов добровольного и обязательного страхования, оказывает на страховом рынке качественные услуги своим постоянным клиентам, как частная компания, обладающая самой широкой сетью.

"Как я отметил, обладая широкой сетью своих филиалов и представительств с наличием аварийных комиссаров по страховым случаям, и, оказывая активные услуги в течение 24 часов на всей территории страны мы обеспечиваем комфортность наших клиентов. Основной миссией нашей компании является, ведя здоровую конкуренцию защищать свои позиции, авторитет и удовлетворенность клиентов на страховом рынке", - сказал Гасанов.

Вместе с тем, по его словам, новые проекты и работа, проводимая Департаментом контроля за страховым рынком Палаты надзора над финансовыми рынками, направляют страховые компании на более эффективную деятельность. "Палата надзора предпринимает большие усилия по предотвращению оказываемых на страховом рынке, страховыми посредниками клиентам скидок и льгот. В результате этой настойчивости, если ранее люди, приобретавшие обязательное страхование, при выборе страховой компании гнались за дешевизной, не обращая должного внимания качеству, то теперь начали поворачиваться лицом к компаниям с надежными услугами и придающим значение качеству", - сказал член Совета правления AtaInsurance.

Входящее в группу компаний Ata Holding, ОАО AtaInsurance работает на рынке страхования с 2004 года. Компания с уставным капиталом в 12,4 миллиона манатов, предоставляет своим клиентам услуги по 24 видам добровольного и 4 - обязательного страхования. Является основателем и членом Бюро по обязательному страхованию.

Официальный курс на 19 мая составляет 1,7023 AZN/USD.