Международный банк Азербайджана предлагает корпоративным клиентам новые возможности

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана (МБА) расширяет операционные возможности своих корпоративных клиентов в системе Интернет-банкинга. Теперь корпоративные клиенты банка смогут загружать в систему фаил заработной платы.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу, это новшество позволит корпоративным клиентам банка удобно и оперативно проводить операции по переводу заработных плат на индивидуальные счета. Эта функция послужит ускорению процедур и оптимизации процесса обмена информацией с банком при выплате заработных плат сотрудников, а также прочих платежах социального характера. Услуга Интернет-банкинга, предоставляемая Банком как индивидуальным, так и корпоративным клиентам, позволяет юридическим лицам и предпринимателям, являющимся физическими лицами, управлять своими текущими, депозитными и кредитными счетами на расстоянии, а также проводить различные банковские операции посредством сети Интернет.

Информацию о продуктах и услугах МБА можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, а также позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937.