Deloitte оценил уровень корпоративного управления в азербайджанских компаниях (версия 2)

19 мая 2017 15:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Наблюдательный совет (НС) в некоторых азербайджанских компаниях имеет ограниченные полномочия, сказал в пятницу консалтинг-директор компании Deloitte Azerbaijan Турал Гаджиев в ходе проходящего в Баку форума по риск-менеджменту.

По его словам, данный факт был выявлен в ходе оценки уровня корпоративного управления по стране. "Отчет, который был подготовлен по итогам мониторинга, включает в себя оценку ситуации в финансовой, телекоммуникационной и других сферах. В целом, мы проанализировали 45-50 компаний и пришли к выводу, что Наблюдательный совет в компаниях не обладает в полной мере необходимыми полномочиями. Ответы респондентов показали, что НС не может проводить оценку деятельности или же освободить от должности исполнительного директора, а также председателя и членов правления. Это видится нам большой проблемой в процессе формирования стандартов для крупных корпоративных решений. Я считаю, что в этом направлении нужно провести определенную работу", - сказал Гаджиев.

Представитель Deloitte Azerbaijan добавил, что проведенный опрос также охватывал уровень риск-менеджмента в секторе информационных технологий и механизмов управления.

"Один из отрицательных факторов связан с процессом аудита. Около 12 процентов респондентов ответили, что проводимые аудиты не охватывают риски, связанные с информационными технологиями и безопасностью, что показывает неэффективность работы внутреннего аудита. Второй проблемой является отсутствие или неэффективность работы технологических комитетов. Только семь процентов респондентов рассказали о наличии и эффективной работе технологических комитетов в компаниях. У 93 процентов респондентов технологические комитеты либо отсутствуют, либо работают неэффективно. Кроме того, в компаниях не осуществляется оценка рисков IT-безопасности", - сказал Гаджиев.

(Автор: Анвар Мамедов)

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