Азербайджанский Unibank открыл в столице новый филиал

БАКУ /Trend/ - На днях Unibank открыл в центре ASAN Kommunal, расположенного по адресу Гасан Алиев, 36, новый филиал. Как говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу, удобство данного филиала заключается в том, что здесь клиент сможет воспользоваться не только широким спектром банковских услуг, но также и другими услугами, которые предлагаются в офисе ASAN Kommunal. В частности, клиентам будут оказаны такие виды банковских услуг, как расчетно-кассовые операции, открытие депозитов, заказ кредитов, денежные переводы, заказ пластиковых карт, оплата коммунальных услуг и другие.

На сегодняшний день, являясь одним из ведущих банков страны, Unibank,обладает широкой филиальной сетью, как в столице, так и в регионах.

Филиалы Unibank функционируют в будние дни с 09:00 до 17:00. Клиенты могут воспользоваться услугами банка также и дистанционно, с помощью приложения Unibank Mobile: http://onelink.to/ffdbwf

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az, либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az ,https://twitter.com/unibank ).

Unibank, созданный, в результате объединения двух передовых коммерческих банков, MBANK (1992 года) и PROMTEXBANK (1994 года), в 2002 году, является одним из крупнейших финансовых организаций страны. Согласно своим финансовым показателям, Unibank занимает лидирующие позиции в списке банков страны. Unibank оказывает услуги около 800 тысячи различным клиентам, как корпоративным, так и частным. В списке акционеров банка находятся такие крупные мировые финансовые институты, как Европейский банк развития и реконструкции (15,15 процента акций) и Немецкая инвестиционная корпорация (DEG) (8,33 процента акций).

Со стороны Unibank были основаны две дочерние компании - лизинговая компания Unileasing и инвестиционная компания Unicapital. Для оказания высококачественных услуг банк обладает широкой филиальной сетью, как в регионах, так и в столице.

За 25 лет своей успешной коммерческой деятельности и участию во многих социальных проектах, банк не раз становился обладателем многих международных и местных наград.