Выделены дополнительные средства на улучшение материально-технической базы шелководства в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению материально-технической базы шелководства в Азербайджане.

В распоряжении говорится, что для восстановления Гахской станции племенного шелководства, создания дополнительных производственных участков и оснащения современным оборудованием с целью улучшения материально-технической базы шелководства, являющегося одной из традиционных сфер сельского хозяйства в стране, обеспечения производителей шелкопряда породистыми и гибридными семенами тутового шелкопряда и организации селекционно-племенных работ в этой сфере, из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год резервного фонда Президента министерству сельского хозяйства будут выделены 4,5 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.