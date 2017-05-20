Центробанк Азербайджана привлечет у банков 200 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 22 мая проведет очередной депозитный аукцион по привлечению 200 миллионов манатов. Об этом говорится в субботу в сообщении ЦБА.

Из-за большого спроса на размещение манатных средств Центробанк несколько увеличил объем привлечения. На последнем аукционе, проведенном 15 мая, объем предложения составил 150 миллионов манатов, тогда как спрос был на уровне 420,6 миллиона манатов.

Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.

Процентная ставка по депозитам будет варьировать в пределах 12,01-14,99 процента.

Срок размещения средств - 14 дней.

Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года. Главная цель при привлечении депозитов коммерческих банков - обеспечить стерилизацию денежной массы. С учетом большого спроса на размещение манатных средств, ЦБА увеличил не только сумму депозита, но и периодичность проведения аукционов.

В Азербайджане действуют 32 банка, в том числе два с государственным участием.

Официальный курс на 20 мая составляет 1,7023 AZN/USD

(Автор: Анвар Мамедов)