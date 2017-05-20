В экспорте томатов в Россию проблем не наблюдается - Госкомтаможни Азербайджана

БАКУ /Trend/ - За последние два дня из Азербайджана в Россию проследовало 85 грузовых автомобилей и 49 вагонов, транспортирующих томаты, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана, распространенном в субботу.

Согласно информации, в настоящее время в экспорте томатов из Азербайджана в Россию никаких проблем не наблюдается.

"Азербайджанская сторона осуществляет строгий контроль за соблюдением грузовыми транспортными средствами, поставляющими томаты в Россию, норм и правил международных грузоперевозок. Транспортные средства не сталкиваются со сложностями во время пересечения российской границы. Любая проблема, возникающая на таможенно-пропускных пунктах, оперативно решается путем переговоров между руководством таможенных служб обеих сторон", - говорится в сообщении ГТК.

(Автор: Анвар Мамедов)