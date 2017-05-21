NIKOIL Bank: 2017-ый станет позитивным годом для банковского сектора Азербайджана

Интервью АМИ Trend с директором департамента по управлению проблемными активами NIKOIL Bank Джалалом Нагиевым.

БАКУ /Trend/ - Прошлый год оказался для банковского сектора сложным, но в этом году стоит ждать позитивных изменений на рынке, считает директор департамента по управлению проблемными активами NIKOIL Bank Джалал Нагиев.

"В 2016 году банки столкнулись с тем, что клиентам стало сложнее возвращать кредиты. Это, в свою очередь, обернулось некоторыми негативными последствиями и привело к тому, что банковский сектор начал оптимизировать свои расходы. Тем не менее, вслед за негативными процессами последуют позитивные, ведь менеджмент банков теперь относится к кредитованию консервативнее. Многие говорят, что банки прекратили выдавать займы, но это не так, они просто начали строже подходить к вопросу кредитования", - сказал в интервью Trend Нагиев.

NIKOIL Bank стабилизировал сборы кредитов

По словам Нагиева, Nikoil Bank удалось значительно улучшить ситуацию с проблемными кредитами.

"Мы смогли увеличить сборы на 87 процентов с августа 2016 года по апрель 2017 года, что можно считать достаточно хорошим результатом. В работе с проблемными кредитами наша основная задача "вылечить клиента". Что это значит? Мы принимаем все меры, чтобы клиент смог вернуть наш кредит, но не в ущерб своему бизнесу. Многие компании сейчас испытывают трудности, поэтому мы анализируем бизнес наших клиентов и разрабатываем план его "лечения", куда также входят пролонгация и реструктуризация кредитов", - отметил собеседник агентства, добавив, что в прошлом году Nikoil Bank трижды проводил массовую реструктуризацию кредитов.

В итоге, продолжил директор департамента, несмотря на сложности минувшего года, итоги первого квартала 2017 года оказались для банка позитивными. "Такая тенденция сегодня проявляется во всем банковском секторе - банки оптимизировали свою работу, ужесточив условия кредитования", - добавил Нагиев.

Директор департамента отметил, что в некоторых случаях процесс возврата кредитов переходит на стадию судебного разбирательства, однако для этого клиент должен пройти три этапа. "На первом этапе, который называется soft collection, сотрудники нашего call-центра звонят к просрочившим платежи клиентам и напоминают им о долге. На этом этапе с клиентом общаются только по телефону. Если это не помогает, то следом идет hard collection, когда сотрудники банка лично встречаются с должником и обсуждают способы, как можно помочь клиенту, чтобы он смог вернуть кредит. Если же ни один из двух этапов не дает результатов, клиент пытается скрыться, или намеренно не возвращает кредит, тогда реализуется последний этап - legal collection. В таком случае, дело переходит в юридический отдел банка, который подготавливает документы и обращается в суд", - отметил Нагиев.

Повышение финансовой грамотности упростит работу банков

Как отметил директор департамента, правительство проделало огромную работу, чтобы избежать высокой инфляции и максимально защитить население от финансовых потерь.

"Но в этом вопросе есть еще один ключевой момент - финансовая грамотность. Чем она выше, тем меньше лишних трат и опрометчивых шагов будут делать клиенты банков. Это, в свою очередь, упростит работу банков. Лично я убежден, что финансовая грамотность должна прививаться еще со школьной скамьи. Финансовые власти должны сотрудничать в этом вопросе с министерством образования - приглашать в школы сотрудников банков с большим опытом, чтобы они доносили до юного поколения, как правильно обращаться с деньгами", - сказал Нагиев.

Что касается Nikoil Bank, то, по словам директора департамента, несколько лет назад банк начал проводить мероприятия по повышению финансовой грамотности населения.

"Мы проводим открытые бесплатные тренинги для всех желающих. Рассказываем, например, как пользоваться банкоматами, POS-терминалами и пластиковыми картами или что делать при ее потере. Последний наш тренинг был посвящен тому, как начать свой бизнес и наладить правильные отношения с банком, чтобы получить бизнес-кредиты", - добавил собеседник агентства.

Нагиев сообщал, что в этом году банк планирует продолжить эту традицию и совместно с международными организациями проведет ряд мероприятий по повышению финансовой грамотности.

На данном этапе продолжается работа по повышению финансовой грамотности и, как мы надеемся это значительно повлияет на повышение ее уровня среди населения. Соответствующие мероприятия наш банк запланировал, как в крупных городах республики, так и в регионах. Отмечу, что мы также не забываем о социальных сетях, где так активна наша молодежь. Мы стараемся отвечать на все вопросы клиентов, которые они направляют нам в социальных сетях, а также публикуем обучающие видео уроки, чтобы люди могли ознакомиться с азами финансовой грамотности, знали, как пользоваться личным бюджетом, как формировать домашний бюджет, как не оказаться в долговой яме и т.д.", - сказал Нагиев.

Новая стратегия развития и новые проекты

Стратегия должна быть гибкой и адаптироваться к любым изменениям. На данном этапе основными направлениями, с которыми работает банк, являются сферы производства и сельское хозяйство, в особенности животноводство.

"Около половины нашего портфеля формируют бизнес-кредиты. Активнее всего мы работаем с предпринимателями из регионов, в том числе по линии Национального фонда поддержки предпринимательства", - добавил Нагиев.

Говоря о новых продуктах, представитель NIKOIL Bank, отметил, что в настоящее время идет работа над несколькими продуктами, рассчитанными на все клиентские сегменты, и в ближайшем будущем планируем их запуск.

"Кроме того, в этом квартале мы планируем запустить новое мобильное приложение для физических лиц. У нас уже есть услуга интернет-банкинга для юридических лиц, позволяющая клиентам проверять остатки на счетах, формировать платежные поручения, а также общаться с представителями банка, не приходя в филиалы. Наше новое приложение позволит физическим лицам пополнять счета, открывать депозиты и осуществлять многие другие операции", - сказал Нагиев.

Директор департамента подчеркнул, что в целом для NIKOIL Bank большое значение имеет поддержка бизнеса в Азербайджане и его дальнейшая деятельность будет сконцентрирована на этом. "В настоящее время NIKOIL Bank находится на новом этапе своего развития. Недавно мы повысили уставный капитал, а в будущем не исключается и дальнейшее его повышение. Мы хотим превратить банк в опору, и надежного партнера для местного бизнеса и готовы приложить максимум усилий для этого. В конце хочу привести цитату из книги Филипа Котлера - есть три вида компаний: те, кто действуют, те, кто наблюдают за происходящим и те, кто гадают, что же произошло. Я уверен, что NIKOIL Bank принадлежит к первой категории компаний", - подчеркнул директор департамента по управлению проблемными активами NIKOIL Bank Джалал Нагиев.

NIKOIL Bank действует в Азербайджане с 1994 года. Филиальная сеть банка насчитывает 17 точек продаж, которые располагаются в Баку и регионах Азербайджана.

С 30 июня 2014 года состав акционеров банка сформирован следующим образом: ЗАО "Топаз Инвестментс" - 56,4 процента, ЗАО "НИКОЙЛ" - 42,6 процента и ООО ISRHolding – один процент.

По данным на конец первого квартала текущего года активы банка составили 408,9 миллиона манатов, кредитный портфель - 299,24 миллиона манатов, а депозитный портфель - 231,69 миллиона манатов. Уставный капитал банка на первое апреля 2017 года составляет 184,5 миллиона манатов, а совокупный капитал - 53,17 миллиона манатов.

Официальный курс на 15 мая составляет 1,7025 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

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