Зона свободной торговли в Азербайджане заработает в этом году

22 мая 2017 13:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Зона свободной торговли (ЗСТ) в Азербайджане заработает в этом году, сказал журналистам в понедельник гендиректор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов на полях второго заседания портов-побратимов в рамках Совета сотрудничества тюркоязычных стран в Баку.

По его словам, концепция Азербайджана относительно развития "Шелкового пути" способствует усилению конкурентоспособности и созданию дополнительной стоимости товаров.

"К примеру, если грузовой контейнер направляется в Европу, наша концепция состоит в том, чтобы в ЗСТ в Аляте обработать этот груз, создать добавочную стоимость и экспортировать дальше. Словом, азербайджанская концепция Шелкового пути более инновативна и ставит своей целью создать добавочную стоимость в ненефтяном секторе. Что касается самой ЗСТ, то она заработает в этом году", - сказал Зиядов.

Зона свободной торговли создается в поселке Алят на основе распоряжения главы государства, подписанного в марте 2016 года. Территория нового Бакинского международного морского торгового порта также включена в состав этой зоны.

(Автор: Максим Цурков)

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