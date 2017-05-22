Счетная палата Азербайджана предлагает детализировать налоговые поступления в госбюджет

22 мая 2017 14:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Счетная палата Азербайджана предлагает детализировать поступления в государственный бюджет по упрощенному налогу.

Как сообщили Trend в понедельник в Счетной палате, это предложение нашло свое отражение в заключении Счетной палаты по законопроекту "Об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2016 год", принятом 19 мая в ходе очередного заседания коллегии Палаты и рекомендованном для обсуждения парламентом.

В заключении говорится о целесообразности указания в документах по госбюджету поступлений по упрощенному налогу по различным статьям.

"Целесообразнее было бы указывать по отдельности поступления по упрощенному налогу от лиц, осуществляющих представление жилых и нежилых участков; лиц, занятых в сфере тотализаторов (операторов или продавцов); лиц, занятых в сфере торговли; а также лиц, занятых в сфере общепита", - говорится в заключении.

Палата также предлагает внести в Налоговый кодекс изменения, позволяющие отнести операции по экспорту сырья к операциям, освобожденным от налога на добавочную стоимость (НДС).

Согласно отчету об исполнении госбюджета на 2016 год, поступления по линии министерства по налогам были исполнены на 100,1 процента. В частности по упрощенному налогу в прошлом году в госбюджет поступило 303 768,4 тысячи манатов (при прогнозе в 300 000 тысяч манатов).

В 2016 году доходы государственного бюджета Азербайджана были исполнены на 104,1 процента и составили 17 505,7 миллиона манатов против прогноза в 16 822 миллиона манатов. Расходы госбюджета были исполнены на 96 процентов и составили 17 751,3 миллиона манатов против прогноза в 18 495 миллионов манатов. Дефицит бюджета составил 245,6 миллиона манатов.

Доходы сводного бюджета были исполнены на 137,1 процента и составили 21 573 миллиона манатов против прогноза в 15 738,9 миллиона манатов, расходы - на 87,2 процента, составив 21 425,7 миллиона манатов (против 24 566,6 миллиона манатов). Профицит сводного бюджета составил 147,3 миллиона манатов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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