Вклад ненефтяного сектора в экспорт Азербайджана

Доля ненефтяной продукции в экспорте Азербайджана растет с каждым годом. Это наглядное свидетельство того, сколь удачные результаты дала проводимая в последние годы в стране работа на повышение ненефтяного потенциала и производству продукции экспортной направленности.

Только в апреле по сравнению с мартом текущего года, согласно данным Госкомтаможни Азербайджана, объем ненефтяного сектора в экспорте страны увеличился на 51 процент (143,3 миллиона долларов) и составил 408,24 миллиона долларов. Это делает 12 процентов от общего объема экспорта по итогам апреля (3 430, 7 миллиона долларов).

В мае этот показатель еще больше увеличится. Поскольку ненефтяное производство в стране налажено на высоком уровне, количество выпущенных товаров превосходит потенциал спроса внутри страны, а качество товаров соответствует международным стандартам. Свои плоды за короткий срок приносят применение в стране системы поощрения экспорта и инвестиций, организация выставок, экспортных миссий, открытие торговых домов за рубежом для продвижения бренда Made in Azerbaijan.

Таможенная статистика экспорта по отдельным товарам ненефтяного сектора служит доказательством ежемесячно растущего экспорта отечественной ненефтяной продукции.

Так, по сравнению с мартом в апреле 2017 года экспорт овощей и фруктов в стоимостном выражении вырос на 57,6 процентов, чая - на 38,4 процентов, растительных и животных масел - на 47,1 процента, сахара – на 59 процентов, алкогольных и безалкогольных напитков – на 32,6 процента, пластмассы и изделий из нее – на 25,9 процента, химической продукции – на 51,2 процента, черных металлов – на 82,6 процента, алюминия и изделий из него – на 30,1 процента.

Со временем будет расширяться как ассортимент экспортируемой ненефтяной продукции, так и география рынков, на которых они будут представлены. Для этого Азербайджан превращает ненефтяную промышленность и сельское хозяйство в основной источник роста экономики и экспорта.

Прежде всего Азербайджан станет активным экспортером сельскохозяйственной продукции. Так, с развитием виноградарства страна постепенно выходит на винные рынки мира. Существующие в стране современные предприятия по переработке винограда позволяют азербайджанским винам конкурировать даже с ведущими европейскими производствами. В 2016 году Азербайджан экспортировал винных изделий на 3,5 миллиона долларов.

Развитие табаководства, хлопководства, зерноводства, чаеводства, шелководства создаст для страны огромные возможности для выхода на экспортные рынки с готовой продукцией. Установленные в этих отраслях субсидии открыли второе дыхание у производителей и усилили интерес к этим видам аграрной деятельности.

Сельскохозяйственными отраслями, которые обеспечат Азербайджан валютой от экспорта, также станут фундуководство, выращивание миндаля, оливок, сахарного тростника. Благоприятный климат в стране и плодородная почва дают все основания рассчитывать на урожай, который не только удовлетворит внутренний спрос, но и спрос на международных товарных рынках.

Пчеловодство, рыболовство и животноводство - не менее перспективные отрасли сельского хозяйства, способствующие поступлению в казну доходов от экспорта их продукции.

За минувший период в Имишли был сдан в эксплуатацию сахарный завод, на Абшероне - завод по производству соли, в Сумгайыте - завод по переработке растительных масел, в Огузе - завод по переработке кукурузы и производству глюкозы, в различных регионах — молочные комбинаты, консервные заводы и другие предприятия по производству продовольственной продукции.

Что ещё можно экспортировать из Азербайджана? Это металлургическая продукция, товары химической промышленности, строительные материалы. Этого страна добилась путем закладки промышленных парков и зон, производящих экспортоориентированную ненефятную продукцию.

Так, в настоящее время резидентами Сумгайытского химико-промышленного парка являются девять предприятий. Завод Azertexnolayn – первый резидент этого парка, выпускающий стальные и полиэтиленовые трубы, механическое и гидротехническое оборудование, сегодня более 50 процентов своей продукции отправляет на экспорт. А компания Alco Lubricant Company, которая получила статус девятого резидента парка, будет заниматься производством смазочных масел.

Производство и экспорт мебели, алюминиевых и пластиковых окон и дверей, труб, различных стройматериалов, моторных масел, бумаги, печатно-полиграфической продукции, оборудования сельхозназначения, автомобилей также обеспечат строящиеся промышленные парки в Балаханы, Мингячевире, Нефтчале, Масаллы, Гяндже, Агстафе и Гаджигабульском районе Азербайджана.

Наряду с наращиванием производства традиционных видов ненефтяной продукции, страна строит новые заводы по производству той продукции, в которой существует острая необходимость во внутреннем потреблении с последующим выходом на зарубежные рынки. Примерами могут служить строительство в стране новых фармацевтических заводов, скорая сдача в эксплуатацию карбамидного завода, заводов по производству удобрений, планируется строительство заводов по производству и переработке семян.

В целях обеспечения спроса на готовую одежду и сокращения зависимости от импорта с последующим экспортом в стране построены фабрики по производству хлопковой пряжи, акриловой пряжи, шерстяной пряжи, чулочных изделий, обуви, текстильная, по окрашиванию тканей, фабрика медицинской косметики.

С целью развития традиционных отраслей ОАО "Азерхалча" начало строить в 10 районах цеха по производству ковров, строительство которых будет завершено в первой половине этого года. Также сейчас рассматриваются возможности поставок, переработки и экспорта шерсти как основного сырья для ковроткачества.

После начала деятельности в стране ЗАО AzerGold увеличилась доля золота в экспорте Азербайджана.

Как видим, азербайджанский экспорт не заточен исключительно под нефтяные котировки.

В ближайшем будущем страна разнообразит свой ассортимент новыми товарами ненефтяной продукции. Наконец, через восемь лет, согласно министерству экономики страны, объём ненефтяного экспорта на душу населения Азербайджана планируется довести как минимум до 450 долларов, что означает рост более чем в три раза.

Эллада Ханкишиева, руководитель аналитического центра АМИ Trend