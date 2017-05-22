Bank of Baku совершенствует услугу интернет-банкинг с помощью новых функций!

22 мая 2017 18:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Bank of Baku представляет очередные новшества для удобства физических и юридических лиц. Новые возможности предоставляемые функцией интернет-банкинг еще больше облегчат работу и увеличат скорость операций для более 70 тысяч клиентов, говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник.

Как отмечается, в результате серьезных мер предпринимаемых в направлении совершенствования услуги интернет-банкинг, стоит особо отметить три ключевые новые функции:

Онлайн выписка SWIFT - Клиенты теперь смогут получать справку о транзакциях на своих счетах в режиме онлайн через интернет банкинг, без необходимости приходить в банк. Данная выписка о платежах охватывает поступлениями и списания со всех счетов. В выписке указывается имя лица или организации проводящей или получающей оплату, а также сумма и дата оплаты.

Получение реквизитов - теперь пользователи интернет-банкинга могут легко получать реквизиты любого счета в разделе "Текущие счета". Для этого необходимо выбрать один из текущих счетов и нажать на кнопку "Реквизиты". Реквизиты также можно получить на электронную почту.

Функция обратной связи / связаться с нами – теперь услуга "Свяжитесь с нами", позволит клиентам получить ответ на свои вопросы в тот же день. Лица пользующиеся данной услугой могут связаться с банком, не покидая страницу, и получить ответы на свои вопросы. Банк свяжется с клиентами обращающимися по разным вопросам в кратчайшие сроки и предоставит необходимую поддержку.

В дополнении к вышеуказанному, стоит напомнить, что корпоративные клиенты использующие зарплатные карты Bank of Baku могут перечислять зарплаты посредством услуги интернет-банкинга, не посещая банк.

Вы можете подключиться к услуге интернет-банкинг от Bank of Baku через Информационный центр (номер 145) или один из филиалов.

Для более подробной информации о преимуществах и возможностях данной услуги, пожалуйста пройдите по ссылке.

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