Официальный курс маната к мировым валютам на 23 мая (Версия 2)

23 мая 2017 10:06 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:28)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 23 мая установлен на уровне 1,7023 и 1,9152 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.

Курсы валют и драгметаллов

23.05.2017

1 доллар США

1 USD

1.7023

1 евро

1 EUR

1.9152

1 австралийский доллар

1 AUD

1.276

1 аргентинский песо

1 ARS

0.1052

100 белорусских рублей

100 BYR

0.9189

1 бразильский реал

1 BRL

0.5211

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4635

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1285

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1518

1 чешская крона

1 CZK

0.0722

1 чилийский песо

1 CLP

0.2538

1 китайский юань

1 CNY

0.2471

1 датская крона

1 DKK

0.2573

1 грузинский лари

1 GEL

0.7014

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2186

1 индийская рупия

1 INR

0.0263

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2116

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0128

100 иранских риалов

100 IRR

0.0046

1 шведская крона

1 SEK

0.196

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7506

1 израильский шекель

1 ILS

0.4748

1 канадский доллар

1 CAD

1.2623

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6089

1 казахский тенге

1 KZT

0.0055

1 киргизский сом

1 KGS

0.0251

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1128

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.3961

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0911

1 молдавская лея

1 MDL

0.0932

1 египетский фунт

1 EGP

0.0942

1 норвежская крона

1 NOK

0.2042

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0446

1 польский злотый

1 PLN

0.456

1 российский рубль

1 RUB

0.0301

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2267

1 саудовский риал

1 SAR

0.4539

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3547

1 турецкая лира

1 TRY

0.4775

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0565

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1931

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4871

1 украинская гривна

1 UAH

0.0646

100 японских иен

100 JPY

1.5314

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1947

Золото (1 унция)

1 XAU

2142.9404

Серебро (1 унция)

1 XAG

29.1604

Платина (1 унция)

1 XPT

1598.4597

Палладий (1 унция)

1 XPD

1281.8319
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