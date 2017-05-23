Кувейтская авиакомпания летом начнет осуществлять полеты в Баку

БАКУ /Trend/ - Кувейтская авиакомпания Jazeera Airways с 23 июня начнет выполнять прямые авиарейсы в Баку, сообщают арабские СМИ.
Новые авиарейсы, которые будут осуществляться дважды в неделю (по понедельникам и пятницам), являются частью планов компании по расширению деятельности в регионе Евразии.
СМИ также отмечают, что для жителей Кувейта получить визу в Азербайджан стало намного проще, весь процесс занимает всего три дня и может быть осуществлен в режиме онлайн посредством системы ASAN Visa.
“Мы продолжаем выявлять новые тенденции, формируемые нашими клиентами. В этом плане полеты в Баку только начальный этап выхода на новые направления за пределами Ближнего Востока”, - сказал CEO Jazeera Airways Рохит Рамачандран, слова которого приводят арабские СМИ.
Jazeera Airways основана в 2004 году и ежегодно обслуживает около 1,25 миллиона пассажиров по 16 различным направлениям.
(Автор: Азад Гасанли)
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