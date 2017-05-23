Предложено создать независимую арбитражную систему для ЗСТ в Азербайджане

23 мая 2017 12:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Арабская компания DP World (Dubai Port World - один из крупнейших мировых портовых операторов), оказывающая консалтинговые услуги для создания Зоны свободной торговли в Азербайджане, предлагает создать в ЗСТ независимую арбитражную систему.

Об этом, в ходе презентации отчета по Свободной торговой зоне (СТЗ) в поселке Алят Гарадагского района Баку, сказал представитель DP World Адыль аль Заруни.

По словам Заруни, данная система сможет ориентироваться не только на азербайджанское, но и на международное право.

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