Предложено создать независимую арбитражную систему для ЗСТ в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Арабская компания DP World (Dubai Port World - один из крупнейших мировых портовых операторов), оказывающая консалтинговые услуги для создания Зоны свободной торговли в Азербайджане, предлагает создать в ЗСТ независимую арбитражную систему.

Об этом, в ходе презентации отчета по Свободной торговой зоне (СТЗ) в поселке Алят Гарадагского района Баку, сказал представитель DP World Адыль аль Заруни.

По словам Заруни, данная система сможет ориентироваться не только на азербайджанское, но и на международное право.

Новость обновляется