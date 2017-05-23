ЗСТ позволит значительно увеличить объем транзитных грузоперевозок в Азербайджане

23 мая 2017 12:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Зона свободной торговли в поселке Алят позволит довести объем транзитных грузоперевозок до 26 миллионов тонн в год, сказал во вторник представитель компании DP World (Dubai Port World - один из крупнейших мировых портовых операторов), оказывающей консалтинговые услуги для создания ЗСТ, Адыль аль Заруни.

По его словам, для этого Азербайджану необходимо предпринять ряд шагов.

"В первую очередь это связано с подготовкой единых тарифов для перевозки грузов, а также совершенствованием и ускорением таможенных процедур и проверок", - сказал аль Заруни.

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