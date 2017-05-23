Шахин Мустафаев: Законопроект о ЗСТ в Азербайджане уже подготовлен (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Арабская компания DP World (Dubai Port World - один из крупнейших мировых портовых операторов), оказывающая консалтинговые услуги для создания Зоны свободной торговли в Азербайджане, подготовила законопроект "О Зоне свободной торговли".

Об этом во вторник сказал журналистам министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев в ходе презентации отчета по ЗСТ в поселке Алят Гарадагского района Баку.

"В прошлом году мы подписали контракт с компанией DP World. За прошедшее время компания провела большую работу, которую можно поделить на три основных направления. Это подготовка генерального плана территории, разработка проекта закона "О Зоне свободной торговли", а также технико-экономических обоснований проекта", - сказал министр.

По словам министра, подготовленные DP World предложения после обсуждения с представителями соответствующих государственных структур будут представлены главе государства.

Мустафаев добавил, что в первом квартале текущего года наблюдался значительный рост грузоперевозок.

"По сравнению с первым кварталом прошлого года, в аналогичный период 2017 года объем нефтяных перевозок вырос на 34 процента, а ненефтяных - почти на 50 процентов. Кроме того, объем автомобильных грузоперевозок также вырос на 50 процентов. В прошлом году через Бакинский порт было перевалено три миллиона тонн грузов, а после завершения строительства порта его грузоперевалочная мощность составит 15 миллионов тонн грузов в год", - сказал министр.

Зона свободной торговли создается в поселке Алят на основе распоряжения главы государства, подписанного в марте 2016 года. Территория нового Бакинского международного морского торгового порта также включена в состав этой зоны.

(Автор: Анвар Мамедов)