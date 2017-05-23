Шахин Мустафаев: Законопроект о ЗСТ в Азербайджане уже подготовлен (версия 2)

23 мая 2017 13:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Арабская компания DP World (Dubai Port World - один из крупнейших мировых портовых операторов), оказывающая консалтинговые услуги для создания Зоны свободной торговли в Азербайджане, подготовила законопроект "О Зоне свободной торговли".

Об этом во вторник сказал журналистам министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев в ходе презентации отчета по ЗСТ в поселке Алят Гарадагского района Баку.

"В прошлом году мы подписали контракт с компанией DP World. За прошедшее время компания провела большую работу, которую можно поделить на три основных направления. Это подготовка генерального плана территории, разработка проекта закона "О Зоне свободной торговли", а также технико-экономических обоснований проекта", - сказал министр.

По словам министра, подготовленные DP World предложения после обсуждения с представителями соответствующих государственных структур будут представлены главе государства.

Мустафаев добавил, что в первом квартале текущего года наблюдался значительный рост грузоперевозок.

"По сравнению с первым кварталом прошлого года, в аналогичный период 2017 года объем нефтяных перевозок вырос на 34 процента, а ненефтяных - почти на 50 процентов. Кроме того, объем автомобильных грузоперевозок также вырос на 50 процентов. В прошлом году через Бакинский порт было перевалено три миллиона тонн грузов, а после завершения строительства порта его грузоперевалочная мощность составит 15 миллионов тонн грузов в год", - сказал министр.

Зона свободной торговли создается в поселке Алят на основе распоряжения главы государства, подписанного в марте 2016 года. Территория нового Бакинского международного морского торгового порта также включена в состав этой зоны.

(Автор: Анвар Мамедов)

Новости по теме
Предложено создать независимую арбитражную систему для ЗСТ в Азербайджане
Бизнес 12:03
Шахин Мустафаев: Законопроект о ЗСТ в Азербайджане уже подготовлен
Бизнес 11:37
Азербайджан и Китай обсудили сотрудничество в сфере ИКТ
Бизнес 16 мая 14:28
Министр экономики Азербайджана примет участие в форуме "Один пояс - один путь"
Бизнес 12 мая 13:56
Азербайджан инвестировал в ОАЭ более $284 млн
Бизнес 9 мая 16:20
Достигнуто первичное соглашение по увеличению поставок нахчыванской продукции в Турцию
Бизнес 5 мая 18:32
Азербайджан готов открыть в ОАЭ Торговый дом
Бизнес 21 апреля 19:20
Шахин Мустафаев: ОАЭ инвестировали в экономику Азербайджана почти $800 млн (ФОТО)
Бизнес 21 апреля 19:14
Бизнесмены ОАЭ ознакомились с инвествозможностями Азербайджана
Бизнес 20 апреля 18:42
Глава минэкономики Азербайджана отправится в ОАЭ
Бизнес 18 апреля 17:52
Шахин Мустафаев: К 2025 году ненефтяной экспорт Азербайджана увеличится более чем втрое
Бизнес 18 апреля 00:11
Шахин Мустафаев: В Азербайджане создается еще одна промышленная зона
Бизнес 14 апреля 12:47
Инвестиции в Сумгайытский химпромпарк достигли $1,2 млрд - министр
Бизнес 14 апреля 12:30
Нурсултан Назарбаев поручил ввести специальный таможенный режим для логистического центра Азербайджана в Актау (ФОТО)
Бизнес 4 апреля 16:57
Вице-премьер Украины назвал 5 приоритетных сфер для развития совместного производства с Азербайджаном (Эксклюзив)
Бизнес 21 марта 09:38
В Сумгайыте начал функционировать спортивный комплекс Федерации настольного тенниса Азербайджана (ФОТО)
Общество 19 марта 01:29
Вице-премьер Украины назвал 5 приоритетных сфер для развития совместного производства с Азербайджаном (Эксклюзив)
Бизнес 18 марта 15:14
В Азербайджане стартует строительство уникальных паромов типа Ro-Pax (ФОТО)
Бизнес 16 марта 11:22