В Азербайджане ремонтируется российское судно (ФОТО)

23 мая 2017 14:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку на Зыхском судоремонтном заводе, находящемся на балансе ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство", ведутся ремонтные работы на российском дноуглубительном судне "Ахтубинск", говорится в сообщении ЗАО, распространенном во вторник.

"На судне производен капитальный ремонт главного двигателя, его топливных аппаратов, насосов охлаждения, водяного охладителя, трубных компрессоров, вспомогательных двигателей и т.д. Наряду с этим, выполнена наладка грунтового насоса плавающего средства, крана, дноуглубительного фрезера, трубопроводных систем, электрощитов, генераторов и прочего оборудования, создан бытовой комфорт в каютах. Помимо того, завершена частичная покраска подводной и надводной части корпуса судна", - говорится в сообщении.

Одновременно на заводе проходит ремонт также плавсредства "МЗ 152", оказывающего буксирные и снабженческие услуги судну "Ахтубинск".

"Капитально отремонтированы двигатели и насосы, выполнены необходимые сварочные работы на корпусе судна. Плавсредство "МЗ 152" предназначено для оказания содействия судну "Ахтубинск" при выполнении различных работ в море", - говорится в сообщении.

Дноуглубительное судно "Ахтубинск" дедвейтом 415 тонн, длиной 14,7 и шириной 13 метров имеет довольно интересную историю. Так, данное судно, построенное на бывшем Бакинском судоремонтном заводе имени Вано Стуруа Каспийского Морского Пароходства, изначально носило название "50 лет Советскому Азербайджану". Судно было заложено в декабре 1967 года, его строительство завершилось в апреле 1971 года.

"В 70-х годах прошлого века планировалось построить 16 единиц данного типа дноуглубительных судов. Судно "Ахтубинск", именуемое тогда "50 лет Советскому Азербайджану", считалось флагманом. Судно в настоящее время эксплуатируется под государственным флагом Российской Федерации. Судно предназначено для проведения дноуглубительных работ. Экипаж судна состоит из 36 членов. Скорость судна составляет 10 узлов. Планируется завершить ремонтные работы на судне в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Основным направлением деятельности Зыхского судоремонтного завода является ремонт судов и технического оборудования, принадлежащего "Азербайджанскому Каспийскому морскому пароходству" и другим организациям. Завод выполняет также установку и наладку судовых систем и установок, двигателей, приборов, в том числе осуществляет проверку подводного корпуса, рулевого устройства и винтов судов путем их поднятия на док.

В структуру завода входят механико-ремонтное, корпусно-сварочное, очистительно-покрасочное, доковое отделения, а также деревообрабатывающий, литейный и электроустановочный участки.

(Автор: Максим Цурков)

Твиттер: @MaksimTsurkov

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