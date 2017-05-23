Bank Silk Way предоставляет в пользование клиентам новое мобильное приложение "SW Miles"

БАКУ /Trend/ - Не выходя из дома и в любом месте, где доступна мобильная сеть, в любое время и всего лишь за несколько секунд вы сможете получить необходимую Вам информацию.

Посредством данного мобильного приложения возможно:

• получение информации о банке, его услугах, продуктах, в том числе новостей;

• заказ карт «Miles» в режиме онлайн;

• получение информации об использовании и накоплении баллов;

• использование калькулятора «Miles»;

• получение списка участников системы скидок «Клуб SW» и другой полезной информации;

• определение местоположения близлежащих филиалов и банкоматов "SW Bank".

А так же, скоро с помощью этого приложения вы сможете отслеживать ваш баланс милей/баллов.

Загрузите приложение «SW Miles» на ваш смартфон:

IOS: https://itunes.apple.com/az/app/sw-miles/id1212160670?mt=8

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nubessom.swbank&hl=ru

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.banksilkway.az, в справочном центре, позвонив по номеру (012) 931, или на официальной странице Банка в Facebook - www.fb.com/swbankmiles

Примечание: SW Club уникальная программа, предлагающая скидки. Осуществляйте оплаты с мильными карточками - получайте скидки и зарабатывайте много милей.

Покупайте больше - путешествуйте чаще!