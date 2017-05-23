Предложено создать независимую арбитражную систему для ЗСТ в Азербайджане (версия 2)

23 мая 2017 14:46 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Арабская компания DP World (Dubai Port World - один из крупнейших мировых портовых операторов), оказывающая консалтинговые услуги для создания Зоны свободной торговли (ЗСТ) в Азербайджане, предлагает создать в ЗСТ независимую арбитражную систему.

Об этом, в ходе презентации отчета по Зоне свободной торговли в поселке Алят Гарадагского района Баку, сообщил представитель DP World Адыль аль Заруни.

По словам Заруни, данная система сможет ориентироваться не только на азербайджанское, но и на международное право.

"Основополагающей правовой системой может стать правовая система любого государства, выбранного сторонами при подписании соглашения. Это может быть, как правовая система Азербайджана, так и, например, Великобритании", - сказал аль Заруни.

По его словам, данный арбитраж должен заниматься, как администартивными, так и уголовными слушаниями между резидентами ЗСТ, а также между резидентами и нерезидентами ЗСТ (как местными, так и зарубежными).

"Соблюдение решений арбитража, относительно резидентов ЗСТ, должно контролироваться самим ЗСТ, а в отношении нерезидентов - соответствующими судами в соответствующем порядке. Что касается судей, то ими могут быть, как местные, так и зарубежные арбитры", - сказал аль Заруни.

Также, по словам представителя DP World, в ЗСТ должны будут соблюдаться свои трудовые, экологические и инвестиционные режимы.

Зона свободной торговли создается в поселке Алят на основе распоряжения главы государства, подписанного в марте 2016 года. Территория нового Бакинского международного морского торгового порта также включена в состав этой зоны.

(Автор: Анвар Мамедов)

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