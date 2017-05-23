Центробанк Азербайджана выставит на продажу ноты на 25 млн манатов

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 24 мая состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана на сумму 25 миллионов манатов, сообщает во вторник БФБ.

На аукцион будут выставлены 25 тысяч ценных бумаг номиналом 100 манатов каждая со сроком обращения 28 дней. Срок погашения нот - до 21 июня 2017 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Согласно новым требованиям, каждый банк может подать не более двух заявок - одну конкурентную и одну неконкурентную.

Официальный курс на 23 мая составляет 1,7023 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)