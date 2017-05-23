Крупнейший банк Азербайджана планирует завершить реструктуризацию долгов к осени

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана (МБА) надеется завершить реструктуризацию кредитного долга на 3,3 миллиарда долларов к концу августа, сказал во вторник на встрече с зарубежными кредиторами банка представитель компании White & Case, юридический консультант МБА Ян Кларк, сообщает во вторник Reuters.

По его словам, предложения [по реструктуризации] будут выставлены на голосование 13 июля для получения поддержки ⅔ кредиторов, а затем будут направлены в суд в Азербайджане для принятия окончательного решения.

Сегодня в Лондоне проходит встреча руководства МБА с зарубежными кредиторами. На встрече принимает участие министр финансов Азербайджана Самир Шарифов, чье ведомство является главным акционером банка. В числе крупных зарубежных кредиторов Международного банка Азербайджана американская компания Cargill, Citibank, Rubrika Finance Company Limited, Credit Suisse AG.

Как сообщалось ранее, в рамках оздоровления Международного банка Азербайджана объявлена добровольная реструктуризация его обязательств.

Ранее банк обратился в Нью-Йоркский суд за поддержкой в процессе их реструктуризации. Согласно решению суда, принятому 12 мая 2017 года, иностранные кредиторы не смогут предъявлять требований к активам МБА в процессе добровольной реструктуризации зарубежных обязательств банка.

В рамках реструктуризации валютные обязательства банка будут напрямую переданы государству. До завершения процедуры передачи долгов правительству реализация валютных обязательств зарубежных кредиторов (за исключением оплаты процентов по сделкам для финансирования торговли) приостанавливается.

Международный банк Азербайджана действует с 1992 года и является одним из двух государственных банков страны.

(Автор: Азад Гасанли)

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