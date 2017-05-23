Межбанк Азербайджана предложил обмен зарубежных обязательств на суверенные облигации (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана (МБА) предложил кредиторам несколько вариантов реструктуризации своих обязательств.

Как сообщает Reuters, предложения были озвучены в рамках проходящей во вторник в Лондоне встречи с зарубежными кредиторами банка.

В число предложений также входит обмен долга на 12- и 15-летние суверенные облигации, первый из которых включает в себя частичное его списание.

По словам Эрика Лало, управляющего директора компании Lazard - консультанта МБА, кредиторы могут обменять инструменты торгового финансирования на суверенные ценные бумаги по номиналу, при этом они подлежат погашению в течение четырех лет и ежегодно амортизируются.

По словам Лало, основным кредиторам, в том числе держателям евробондов, будут предоставлены три варианта: первый вариант - обмен долгов на суверенные облигации со сроком погашения в 12 лет, но разделенный на три этапа погашения (на 10-ый, 11-ый и 12-ый год). Процентная ставка по ним составит 5,125 процента.

Второй вариант предусматривает обмен "один на один" с 15-летними суверенными облигациями, а третий - сохранение средств в банке, одновременно с обменом облигаций на эмиссии сроком на семь лет и процентной ставкой в 3,5 процента.

Сегодня в Лондоне проходит встреча руководства МБА с зарубежными кредиторами. На встрече принимает участие министр финансов Азербайджана Самир Шарифов, чье ведомство является главным акционером банка. В числе крупных зарубежных кредиторов Международного банка Азербайджана американская компания Cargill, Citibank, Rubrika Finance Company Limited, Credit Suisse AG.

Как в свою очередь отметил министр Самир Шарифов, кредиторы получат значительное "повышение кредитоспособности", получив суверенные инструменты с более высоким рейтингом.

Как сообщалось ранее, в рамках оздоровления Международного банка Азербайджана объявлена добровольная реструктуризация его обязательств.

Ранее банк обратился в Нью-Йоркский суд за поддержкой в процессе их реструктуризации. Согласно решению суда, принятому 12 мая 2017 года, иностранные кредиторы не смогут предъявлять требований к активам МБА в процессе добровольной реструктуризации зарубежных обязательств банка.

В рамках реструктуризации валютные обязательства банка будут напрямую переданы государству. До завершения процедуры передачи долгов правительству реализация валютных обязательств зарубежных кредиторов (за исключением оплаты процентов по сделкам для финансирования торговли) приостанавливается.

Международный банк Азербайджана действует с 1992 года и является одним из двух государственных банков страны.

(Автор: Анвар Мамедов)