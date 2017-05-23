Инвестор приобрел облигации минфина на 3 млн манатов

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению среднесрочных государственных облигаций министерства финансов Азербайджана на сумму 20 миллионов манатов, со сроком обращения 728 дней, сообщает БФБ.
В ходе аукциона один инвестор подал одну заявок на три миллиона манатов.
Заявка была представлена по цене 100 манатов (при доходности в 15 процентов).
Последний срок оплаты по облигациям - 21 мая 2019 года.
Андеррайтером размещения государственных облигаций министерства финансов выступает инвестиционная компания PASHA Capital.
Минфин отмечает, что размещение облигаций будет продолжаться в течение всего года.
Официальный курс на 23 мая составляет 1,7023 AZN/USD.
(Автор: Анвар Мамедов)