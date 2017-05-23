Инвестор приобрел облигации минфина на 3 млн манатов

23 мая 2017 17:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению среднесрочных государственных облигаций министерства финансов Азербайджана на сумму 20 миллионов манатов, со сроком обращения 728 дней, сообщает БФБ.

В ходе аукциона один инвестор подал одну заявок на три миллиона манатов.

Заявка была представлена по цене 100 манатов (при доходности в 15 процентов).

Последний срок оплаты по облигациям - 21 мая 2019 года.

Андеррайтером размещения государственных облигаций министерства финансов выступает инвестиционная компания PASHA Capital.

Минфин отмечает, что размещение облигаций будет продолжаться в течение всего года.

Официальный курс на 23 мая составляет 1,7023 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)

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