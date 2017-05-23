Национальный индекс Турции вновь побил исторический рекорд

23 мая 2017 20:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Основной национальный индекс Турции на Стамбульской бирже BIST-100 вновь побил исторический рекорд, достигнув сегодня при закрытии биржи отметки 97.717,48 пункта, передает во вторник агентство "Анадолу".

Наивысшей отметки в 97.776,33 пункта индекс BIST-100 достиг во второй половине дня, однако ближе к закрытию биржи пошел на снижение. Предыдущий рекорд Стамбульской биржи составлял 96.400.03

Общий объем торгов на рынках Стамбульской биржи во вторник составил 5,8 миллиарда лир.

(Текст: Талех Агавердиев)

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