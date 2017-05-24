Первый Бакинский шопинг фестиваль стал причиной роста туристов в стране

БАКУ /Trend/ - В период проведения первого Бакинского шопинг фестиваля Азербайджан посетило около 260 тысяч туристов, сказал в среду в Баку министр культуры и туризма Абульфас Гараев на пресс-конференции по итогам фестиваля.

"Так, в апреле в страну прибыло 187 577 туристов. По сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года по 15 целевым странам был достигнут рост на 23 процента. Кроме того, за первые 10 дней мая Азербайджан посетило 70 776 человек, что означает рост на 32 процента по 15 целевым странам", - сказал Гараев.

Новость обновляется