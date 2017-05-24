На II Бакинском шопинг-фестивале будет расширены возможности для возврата НДС - замминистра

24 мая 2017 11:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Возврат НДС на II Бакинском шопинг-фестивале будет осуществляться не только через филиалы и отделения банков, сказал в среду заместитель министра по налогам Азербайджана Сахиб Алекберов на пресс-конференции по итогам I шопинг-фестиваля, проходившего в Баку с 10 апреля по 10 мая.

По его словам, несмотря на достаточное количество филиалов и отделений банков, привлеченных к возврату НДС, в первые дни возникли очереди.

"Для решения этой проблемы, мы разрабатываем систему, которая позволит осуществлять возврат НДС через банкоматы. При оформлении счет-фактуры, покупатель будет получать специальный код, при помощи которого он сможет получить свои средства через любой банкомат уполномоченных банков", - сказал Алекберов.

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